Proje kapsamında düzenlenen 5. Arıcılık Kursuna 6’sı kadın 20 arıcı katılıyor. İki ay devam edecek kursu arıcılık teknikeri Yusuf Aslantekin veriyor. Bal Ormanının yöredeki arıcılığı geliştireceğini kaydeden Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, "Kooperatifimizin 82 üyesi bulunmaktadır. Bunlarnda8rn 22’si arıcılardan oluşmaktadır. Kazdağları arıcılık için çok uygun. Yörede arıcılığın gelişmesini istiyoruz. Bunun için geçtiğimiz aylarda Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliğini yaptık. Geçtiğimiz yıl hazırladığımız 3 adet projemiz Tübitak tarafından kabul edildi. Hedefimiz doğal bal üretmek. Böyle eğitimler verilerek arıcılık faaliyetleri geliştirilecek" dedi.

Kaynak: İHA