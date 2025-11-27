Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencilerine su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın stratejik hedefleri doğrultusunda öğrencilerde gıda bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları devam ediyor. Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine "Su Verimliliği, Gıda İsrafı ve Sağlıklı Beslenme" konularında eğitimler verilerek, detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimlerde öğrencilere suyun doğru ve verimli kullanımı ile su kaynaklarının korunmasının önemi anlatılarak, günlük hayatlarında uygulayabilecekleri tasarruf yöntemleri hakkında da bilgilendirilerek, daha dikkatli olmaları istendi.

Eğitimlerde ayrıca, gıda israfının önlenmesine dikkat edilmesi, israfının çevresel ve ekonomik etkileri anlatılarak, basit alışkanlık değişiklikleriyle israfın önlenebileceği vurgulandı.