Hepsiburada’nın, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla mart ayında başlattığı ’Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programının 9 aylık sonuçlarına göre, bölgedeki KOBİ ve esnafın e-ticaret platformu üzerinden ticaret hacmi 3 milyar TL oldu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 6 Şubat ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği ’Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programının Mart-Kasım 2023 dönemini kapsayan 9 aylık sonuçlarını açıkladı.

KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara, gençlere ve ailelerine eğitim ve sosyal destekleri kapsayan programla bölgedeki aktif satıcıların e-ticaret platformu üzerinden ulaştığı net ciro toplamda 3 milyar TL’ye ulaştı. Program kapsamında bölgede faaliyet gösteren aktif satıcıların toplamı ise 9 ay sonunda 16 bine, toplam ürün satışı 6,2 milyon adede, net sipariş sayısı ise 3,9 milyona ulaştı.

2017 yılından bu yana yürüttüğü ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı’ ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle desteklemeye devam eden e-ticaret platformu, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de desteğini ilk günden beri sürdürüyor. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 3 bin 172 girişimci kadın ve kadın kooperatifi deprem felaketinin ardından 9 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 174 milyon TL’ye ulaştı.

Adana ve Hatay E-Ticaret İhtisas Merkezleri açıldı

E-ticaret platformu, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla ‘E-Ticaret İhtisas Merkezleri’ projesini de hayata geçirdi. 3 farklı şehirde kurulacağı açıklanan E-Ticaret İhtisas Merkezleri’nden ilk ikisi Adana ve Hatay’da açılarak faaliyetlerine başladı.

Hepsiburada’nın deprem bölgesinde kurduğu E-Ticaret İhtisas Merkezleri ile mevcut satıcıların yanında olmayı sürdürürken, bölgede e-ticarete yeni başlayacak satıcılar için de eğitimler ve programlar düzenleniyor. Bu doğrultuda bölgedeki e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla eğitimler verilmeye devam ediliyor.

E-ticaret platformu, deprem bölgesinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. E-ticaret platformu, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için gerçekleştirdiği etkinlikler ile bugüne kadar bölgedeki 4 binden fazla, toplamda ise 35 bin çocuğa ulaştı.

“Yarınlara Söz” ile Hepsiburada’dan deprem bölgesindeki gençlere eğitim desteği

E-ticaret platformu ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı’na özel olarak 100 genç ile başlattığı “Yarınlara Söz” programı ile deprem bölgesinde eğitimine devam eden ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencileri, ‘E-Ticaret, Girişimcilik ve Pazarlama’ alanında hazırlanan ve yıl boyu sürecek olan eğitimler ile buluşturuyor.

Yeni yıla girerken, deprem bölgesi satıcılarından ’Her Sipariş Bir Destek’

E-ticaret platformu ayrıca 6 şubatta yaşanan deprem felaketi sonrasında, deprem bölgesindeki satıcılara destek olmak için başlattığı ’Her Sipariş Bir Destek’ kampanyası kapsamında yeni yıla girerken hediye seçenekleriyle tüketicileri hem sevdiklerini yeni yılda mutlu etmek hem de deprem bölgesinde satış yapan iş ortaklarını desteklemeye davet ediyor.

E-ticaret platformu, bölgedeki üretici ve satıcılar için ekonomik toparlanma ve kalıcı istihdam sağlamak amacıyla başlattığı uzun vadeli destek sözünü, yeni yıl alışverişleriyle birleştiriyor. ’Her Sipariş Bir Destek’ kampanyası kapsamında, kullanıcılar için özel bir sayfa oluşturularak, yeni yıl alışverişlerinde bölgedeki KOBİ’ler, esnaf ve aile işletmeleri, girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek sağlamaya devam ediyor.

Hepsiburada, “Her Sipariş Bir Destek" kampanyasıyla deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine de destek olmak ve yerel kalkınmayı desteklemek için kullanıcılarına, yılbaşı alışverişlerini yaparken hediyelerini deprem bölgesi satıcılarından tercih ederek yeni yılın güzelliklerini anlamlı bir şekilde paylaşma fırsatı sunuyor. Hediye seçenekleri arasında erkek giyim, kadın giyim ve aksesuar ürünleri, ayakkabı ve çantanın yanı sıra kupa, hobi malzemesi, kitap gibi birçok zengin ve çeşitli seçenek bulunuyor.