Kocaeli Büyükşehir’in desteğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Kocaeli Ucuzluk Panayırı”nda deprem bölgesinden gelen esnaf da ürünlerini satıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Kocaeli Ucuzluk Panayırı”nda deprem bölgesinden gelen esnaf da yer alıyor. Kahramanmaraş’tan gelen deprem mağduru esnaf, açtıkları 3 çadırda panayırda ürünlerini satıyor. Kent Meydanına kurulan panayıra vatandaş da yoğun ilgi gösteriyor. Panayırda giyimden ayakkabıya, tuhafiye ürünlerinden züccaciyeye kadar her şey bulunuyor. Ayrıca deprem bölgesinde ürünlerini satamayan esnafın ürünlerinin de yer aldığı panayırda sağlanacak gelir deprem bölgesinde bulunan esnaf ile depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek.

YÜZDE 50 ORANINDA İNDİRİM YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

İzmit Kent Meydanına kurulan “Kocaeli Ucuzluk Panayırı”, 4 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Adeta alışveriş şölenine dönüşen panayırda giyim ve hazır giyimden, ayakkabıya, tuhafiye ve konfeksiyon ürünlerinden, pasta, tatlı ve pişmaniyeye varıncaya kadar sezon ve sezon sonu tüm ürünlerde vatandaşların %30-%40 ve %50 oranlarında indirim yapıldı. İndirimden memnun olan vatandaşlar her şeye kolay ulaşmanın memnuniyetini yaşarken keyifli de zaman geçiriyor.