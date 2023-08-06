Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen “Yerinde Dönüşüm” projesine rekor başvuru yapıldı. Kahramanmaraş faciası büyük yıkıma neden oldu. O günden bu yana ekipler, ilk andan itibaren şehirden bir an olsun ayrılmadan bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Sağlanan destekler, enkaz kaldırma işleri ve yerel mimariye göre inşa edilen konutlarla alan yenilenmeye devam ediyor. Konutların 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

“İklim Dostu Konutları Hayata Geçireceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki “Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de yerinde dönüşüm ile 11 şehrimize, güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız” şeklinde ifade etti.

İnşaatlar Hızla Devam Ediyor

İnşaat süreciyle ilgili gelinen nokta konusunda sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bakan Özhaseki “6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ay geçti. Devletimiz afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkân ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de Yerinde Dönüşüm ile 11 şehrimize; güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız.

“Yerinde Dönüşüm” projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor” şeklide belirtti. Bakan Özhaseki “Başvuru sayısı şu an itibarıyla; 132 bin 394’ü konut, 22 bin 899’u iş yeri olmak üzere Toplam 155 bin 293’e ulaştı. “Yerinde Dönüşüm” projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz” şeklinde paylaşımda bulundu. Yerinde Dönüşüm projesinin detayları ise E-Devlet’te.