Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti. Görür, İstanbul'un deprem riskinin ciddiyetine işaret ederek, bölgenin depreme karşı dirençli hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Görür, “İstanbul depremi için harekete geçme zamanı geldi” diyerek, hükümet, yerel yönetimler ve bilim camiasının işbirliği içinde hareket etmesinin kritik olduğunu ifade etti. Deprem direnci konusunda halk ve yetkililerin bilgi eksikliği olduğunu belirten Görür, küçük depremlerin bile büyük can ve mal kaybına yol açabileceğine dikkat çekti.

Görür, kentin her bileşeninin deprem dayanıklılığı açısından gözden geçirilmesi gerektiğini ve bu tür çalışmaların deprem öncesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak, siyasilerin genellikle yalnızca yapı stoğuna odaklandığını ve halkın deprem dirençli kent kavramını sadece yeni binalarla sınırlı gördüğünü ifade etti.

Erken uyarı sistemlerinin önemine de değinen Görür, bu sistemlerin depremler anında saniyeler içinde bilgi verebildiğini ve stratejik sistemleri otomatik olarak devre dışı bırakma işlevi gördüğünü belirtti.

Son olarak, ticari çıkarlar için yapılan çalışmaların dikkatli yapılması gerektiğine işaret eden Görür, Türkiye'deki deprem hazırlıklarının yetersiz olduğunu ve acil harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. İstanbul'un büyük bir afet riski taşıdığını vurgulayan Görür, bu kapsamda hükümet, yerel yönetimler ve bilim dünyasının ortak bir çaba göstererek İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni depreme karşı hazırlamanın zamanının geldiğini sözlerine ekledi.