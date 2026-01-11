Arnavutköy Belediyesi, 2025 yılı sosyal medya etkileşim verilerine göre İstanbul'daki ilçe belediyeleri arasında en yüksek etkileşime ulaşan kurum oldu.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin sosyal medya performansları karşılaştırıldı. Açıklanan verilere göre, 2025 yılı sosyal medya etkileşim rakamlarında Arnavutköy Belediyesi ilk sırada yer aldı. X, Instagram ve Facebook platformları üzerinden elde edilen toplam etkileşimlerin değerlendirildiği karşılaştırmada Arnavutköy Belediyesi, 681 bin 149 etkileşimle listenin zirvesine yerleşti. Arnavutköy'ü Kadıköy Belediyesi 647 bin 852 etkileşimle ikinci sıradan takip ederken, Beylikdüzü Belediyesi 291 bin 23 etkileşimle üçüncü sırada yer aldı.

Paylaşılan sonuçlara göre Arnavutköy Belediyesi, 2025 yılına ait sosyal medya etkileşim verileriyle öne çıkan ilçeler arasında yer aldı.

Öte yandan, Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, belediyenin medya ve iletişim alanındaki çalışmalarında dikkat çeken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Akademi bünyesinde sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, editörlük ve yeni nesil medya alanlarında eğitimler veriliyor; uygulama odaklı yapısıyla gençler ve girişimcilere yönelik çalışmalar yürütülüyor. Yeni Medya Akademisi, bu yönüyle kamu kurum ve kuruluşları arasında örnek bir model olarak gösteriliyor.