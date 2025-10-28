Balıkesir Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması geldi. Valilikten açıklamaya göre 28 Ekim Salı günü Balıkesir genelinde okullar tatil edildi.

28 Ekim (bugün) Balıkesir’de okullar tatil mi Beklenen açıklama geldi 28 Ekim Balıkesir’de deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi

Valilikten yapılan açıklamada,

"İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun. Kamunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yerildi.