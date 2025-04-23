Merkezden yapılan açıklamada, "Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili, 'Depreme Boğaz'daki ABD gemisi neden oldu' ve 'HAARP sistemi ile deprem tetiklendi' şeklinde asılsız iddiaların ortaya atıldığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu" şeklindeki iddiaları yalanladı.

DMM'nin X'teki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili, 'Depreme Boğaz'daki ABD gemisi neden oldu' ve 'HAARP sistemi ile deprem tetiklendi' şeklinde asılsız iddiaların ortaya atıldığı tespit edilmiştir. İddiaya konu fotoğraflar, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndaki Arleigh Burke sınıfı USS Nitze gemisine aittir ve fotoğrafların 2023 yılında kaydedildiği tespit edilmiştir. Bahse konu gemi, yakın bir zamanda da denizlerimizde bir faaliyet icra etmemiştir." denildi.

Gemi veya HAARP sistemiyle bir depremin tetiklenebilmesi yönündeki iddiaların bilimsel bir karşılığının bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında zamanla biriken enerjinin aniden açığa çıkmasıyla meydana gelir. Fayın belli bir noktasında gerilim artıp, bu gerilim fayın iki tarafında kalan blokları harekete geçirecek düzeye ulaştığında kırılma meydana gelir. Biriken enerji serbest kalarak sismik dalgalar şeklinde yayılır. Depremler, doğrudan yer kabuğundaki doğal süreçlerin, çok büyük jeolojik kuvvetlerin sonucudur."

HAARP sistemine ilişkin olarak da bilgi verilen açıklamada, "Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) ise yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanarak iyonosferi incelemek amacıyla kurulmuş bir araştırma programıdır. Dolayısıyla mevcut bilimsel veriler ve bilim dünyasının genel görüşü, bir gemi veya HAARP sisteminin depremlere neden olacak kadar büyük bir enerji üretmesinin mümkün olmadığı yönündedir. Dayanağı bulunmayan asılsız komplo teorilerine itibar etmeyiniz." denildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem sonrası en büyüğü 5,9 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti. Silivri açıklarındaki deprem, İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilmişti.