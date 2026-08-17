17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Bursa'da afetlere yönelik hazırlıklar bir kez daha gözler önüne serildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen programda, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları dikkat çekti.



Program kapsamında metrelerce yüksekliğe ulaşan merdivenli itfaiye aracından Türk bayrağı indirildi. Yüksekten gerçekleştirilen bayrak indirme anı, çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ortaya çıkan görüntüler kameraya yansıdı.

Tatbikat kapsamında arama-kurtarma ekipleri de bir afet anında gerçekleştirilecek müdahaleleri uygulamalı olarak gösterdi. Ekiplerin yüksek noktalarda gerçekleştirdiği çalışmalar ve koordineli müdahaleleri, afetlere hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koydu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, programda yaptığı konuşmada, "Bize düşen korkuyu büyütmek değil, hazırlığı artırmaktır. Rehavete kapılmak değil, tedbir almaktır" mesajını verdi. Biba, depremi durdurmanın mümkün olmadığını ancak depremin büyük bir afete dönüşmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Arama Kurtarma Eğitim Hizmet Binası da hizmete açılırken, itfaiye filosuna 7 yeni araç kazandırıldı. Ayrıca afet sonrasında kullanılmak üzere mobil şarj ve internet aracı ile mobil ikram aracı da hizmete alındı.

Başkan Vekili Şahin Biba, törende yaptığı konuşmada merdivenli araçtan dalgalandırılan Türk bayrağının birlik, dayanışma ve fedakarlığı hatırlattığını belirterek, Bursa'nın afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kentte gerçekleştirilen tatbikatla, muhtemel bir deprem ve afet sırasında ekiplerin sahadaki müdahale kabiliyeti de uygulamalı olarak sergilendi.