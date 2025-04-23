Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul’a çağırdı." iddiasını yalanladı.

DMM'nin X'teki resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bahse konu iddia halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyondur. AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi, 'Büyük bir deprem olacak' şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle 'acil koduyla İstanbul'a personel sevki' talimatı söz konusu değildir." denildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Resmi bilgilendirmeler yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılmakta olup, bu kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

İSTANBUL'DAKİ ŞİDDETLİ DEPREM

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem sonrası en büyüğü 5,9 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti. Silivri açıklarındaki deprem, İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilmişti.