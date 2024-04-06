Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 1 buçuk sene geçti.

Depremde enkaz altında kalan daha sonra çıkarılan 197 adet çelik kasaların ise henüz sahipleri çıkmadı. Teslim alınmayan bu çelik kasalar valilik oluru ile oluşturulan komisyon koordinesinde açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edilen bu kasalardan 119’unun içi boş çıktı.57 kasada ise değersiz evrak ve eşya bulundu.

Kalan Ancak 21 çelik kasa içerisinde de oldukça değerli eşyalar bulundu:

5 kilo 90 gram altın, 21 çeyrek altın, Altın kolye ucu, 3 altın kaplama kol saati, 2 gümüş bileklik, 4 çift gümüş küpe, 458,198 Türk Lirası, 58,700 dolar, 404 euro, Eski madeni paralar.

Bazılarından ise 3 tabanca ve bunlara ait 397 fişek ile 38 parça tarihi eser, 960 yeşil ve kırmızı reçeteye tabi hap çıktı.

Daha sonrasında 18 kasa sahiplerine teslim edilirken, tarihi eserler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.