Ciltteki ölü hücreleri temizlemek, gözenekleri sıkılaştırmak ve sivilce lekelerini silmek için asitli (peeling) serumlara başvurmak, son yılların en büyük güzellik trendlerinden birini oluşturur. Ancak özellikle karma ve yağlı ciltlerin pürüzsüzleşme umuduyla bu güçlü kimyasalları her akşam yüzüne sürmesi, faydadan çok yıkıcı bir zarar getirir. Koyu lekelerden kurtulmak için yapılan bu agresif hamle, cildin kendini onarma sürecini tamamen durdurur.

Uzmanlar, cildin üst tabakasını soyan asitlerin sık kullanıldığında cilt bariyerini incelterek doğal savunmayı zayıflattığını belirtiyor. Korumasız kalan cilt, evdeki florasan ışığına veya pencereden gelen zayıf güneş ışınlarına bile hassas hale gelerek melanin üretimini artırıyor. Bu durum, kısa süreli bir parlaklığın ardından özellikle yanak ve alın bölgesinde daha büyük ve kalıcı güneş lekelerinin oluşmasına yol açabiliyor.

HAFTA BİR KULLANILMALI

Cilt bariyerini korumak ve leke oluşumunu durdurmak için bu yoğun asit kullanımı acilen sınırlandırılmalı. Uzmanlara göre, asitli serumlar haftada en fazla bir veya iki kez, sadece akşam rutininde kullanılmalı ve üzerine mutlaka bariyer onarıcı yoğun bir nemlendirici (seramid veya hyalüronik asit) sürülmeli. Asit kullanılan ertesi gün, hava ne kadar kapalı veya yağmurlu olursa olsun dışarı çıkmadan önce mutlaka yüksek faktörlü bir güneş kremi uygulanmalı ve cilt kimyasal bir saldırıdan korunmalı.