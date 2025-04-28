Çoğu insan kısa süreler boyunca kendilerini üzgün hissetse de, depresyon sebepleri bakımından sadece üzüntüden daha fazlasıdır.

Depresyon ciddi bir sağlık sorunudur ve insanlar genellikle depresif hâlden çıkamazlar. Depresyonun sebep olduğu sorunlar:

İş hayatıyla ilgili problemler

İlişkilerde zorlanma

Uyuşturucu ve alkol kullanımı

İntihar düşünceleri veya girişimleri

Depresyon tedavisi gören birçok kişi, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeye devam etmektedir. Bazıları için, depresyon uzun vadede tedavi gerektiren ve ömür boyu süren bir mücadele olabilir.

Depresyon veya majör depresif bozukluktan muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuzla konuşun. Her yaştan ve sosyoekonomik durumdan bireyler depresyon geçirebilir.

Depresyon Sebepleri Nelerdir?

Depresyon kesin bir sebebe sahip basit bir hastalık değildir. Bazı insanlar depresif dönemlere karşı daha duyarlıdır. Depresyon belirtilerini doktorunuza anlatmanız oldukça önemlidir. Depresyon sebepleri arasında:

Genetik

Depresyon kalıtsal bir durum olabilir. Depresyon geçirmiş bir aile ferdiniz varsa, hayatınızın bir noktasında depresif bir bozukluk yaşama olasılığınız daha yüksektir. Bu duruma hangi genlerin sebep olduğu bilinmemektedir. Birçok genin depresyon konusunda rol oynayabileceğine inanılmaktadır.

Biyokimyasal Etkenler

Depresyon bazı insanların beyinlerinde gözle görülür değişikliklere sebep olmaktadır. Bu durumun sebebi anlaşılmasa da, depresyonun beyin fonksiyonuyla başladığı anlaşılmaktadır. Bazı psikiyatristler depresyon vakalarında beyin kimyasına bakarlar.

Beyindeki nörotransmitterler, özellikle serotonin, dopamin veya norepinefrin, mutluluk ve haz duygularını etkiler ve depresyon hastası kişilerde denge bozukluğu olabilir. Antidepresanlar, bu nörotransmitterleri, özellikle de serotoninleri dengelemeye yaramaktadır. Bu nörotransmitterlerin nasıl ve neden denge kurdukları ve depresif durumdaki rolleri tam olarak bilinmemektedir.

Hormonal Etkiler

Hormon üretimindeki veya işleyişindeki değişiklikler depresyona sebep olabilir. Hormon durumlarında (menopoz, doğum, tiroid problemleri veya diğer bozukluklar dahil) herhangi bir değişiklik depresyona neden olabilir.

Doğum sonrası depresyonda anneler doğumdan sonra depresyon belirtileri geliştirirler. Değişen hormonlar nedeniyle duygusal olmak normaldir ancak doğum sonrası depresyon ciddi bir durumdur.

Mevsimsel Değişiklikler

Kışın gündüz saatleri kısaldıkça, birçok insan günlük aktivitelerde uyuşukluk, yorgunluk ve ilgi kaybı hisseder. Bu durum geçmişte mevsimsel duygudurum bozukluğu olarak adlandırılırken günümüzde mevsimsel majör depresif bozukluk olarak bilinir. Doktorunuz bu durumu tedavi etmek için ilaç veya ışık tedavisi önerebilir. Bu hastalık genellikle günler uzadıkça ortadan kalkmaktadır.

Durumsal Etkenler

Travma, büyük bir değişim ya da yaşam mücadelesi bir depresyon olgusunu tetikleyebilir. Sevilen birini kaybetmek, işten atılmak, mali sıkıntılar yaşamak veya ciddi bir değişiklik yaşamak insanlar üzerinde büyük etki yaratabilir.

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon belirtileri hastalığın şiddetine bağlı olarak değişmekle birlikte, izlenebilecek bazı standart belirtiler vardır. Depresyon sadece düşünce ve duygularınızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda nasıl davrandığınızı, söylediklerinizi ve başkalarıyla ilişkilerinizi de etkileyebilir. Ortak depresyon belirtileri şunlardır:

Üzüntü

Yorgunluk

Odaklanma sorunları

Mutsuzluk

Öfke

Sinirlilik

Hüsran

Keyifli veya eğlenceli aktivitelere ilgi kaybı

Uyku sorunları

Sağlıksız gıdalara yönelme

Anksiyete

İzolasyon

Huzursuzluk

Düşünce ve karar verme yetisinde sorunlar

İş yerinde veya okulda kötü performans

Faaliyetlerden vazgeçme

Pişmanlık

İntihar düşünceleri veya eğilimleri

Baş ağrısı veya kas ağrıları

Uyuşturucu veya alkol kullanımı

Bazı insanlar ayrıca mani, psikotik atak veya motor becerilerde değişiklikler gösterir. Bunlar, bipolar bozukluk gibi depresyona neden olabilecek diğer durumları belirtebilir.

Bir yakınınızın kendine veya başka bir kişiye zarar verme riski altında olduğunu düşünüyorsanız:

112’yi arayın.

Yardım gelene kadar kişinin yanında kalın.

Zarar verebilecek silahları, bıçakları, ilaçları veya başka şeyleri çıkarın.

Kişiyin dinleyin ancak onu yargılamayın veya onunla tartışmayın.

Depresyona Ne Sebep Olur?

Birçok faktör hayatınızın bir noktasında depresyon geliştirme riskinizi artırabilir. Depresyon sebepleri arasında:

Kadın olmak (Kadınlarda erkeklerden daha fazla depresyon tanısı konur)

Özsaygı sorunları

Aile geçmişinde depresyon tanısı bulunması

Eşcinsel, biseksüel veya transseksüel olmak

Anksiyete veya bipolar bozukluk gibi başka ruhsal rahatsızlıklara sahip olmak

Uyuşturucu veya alkol istismarı

Ciddi veya kronik bir hastalığa sahip olmak

Uyku hapları gibi bazı ilaçları almak

Uzun kış geceleri olan ve sınırlı güneş ışığı alan bir bölgede yaşamak