ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), depresyon tedavisi için sadece belirli ilaçları onaylamıştır. Eğer depresyon hastasıysanız ancak bu ilaçları kullanmak istemiyorsanız başka seçenekleriniz de var. Bu ilaçların birçoğu alternatif tedavi olarak yüzyıllardır tıbbi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok bitki, kronik üzüntü veya umutsuzluk duygusu yaşayan insanlar için ruh hâlini düzenleyici olarak pazarlanmaktadır.

Çalışmalar, depresyon tedavisi için bitkilerin yararlarını izlemeye çalıştı. İşte hafif ve orta şiddette depresyona iyi gelen bitkiler ve takviyeler.

1. Sarı Kantaron

Depresyona iyi gelen bitki çayları arasında olan sarı kantaron, Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika’ya özgü bir bitkidir. Avrupalılar sarı kantaronu genel olarak depresyonu tedavi etmenin bir yolu olarak görüyor ancak ilaç idaresi bu konuda herhangi bir yorumda bulunmamıştır.

Sarı kantaron tüketimi vücuttaki serotonin miktarında artışla ilişkilendirilmiştir. Serotonin beyin tarafından üretilen ve depresyon hastalarında düşük seviyede bulunan bir kimyasaldır. Bazı antidepresanlar, beyindeki serotonin miktarını artırarak çalışır.

Sarı kantaronun etkileri kesin olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen, hafif depresyona yardımcı olabilir. Sarı kantaron üzerinde yapılan 29 çalışmanın 2008 tarihli bir incelemesi, bitkinin hafif ila orta şiddette depresyon tedavisi için antidepresanlar kadar etkili olduğunu, ancak daha az yan etki içerdiğini buldu. Öte yandan, farklı araştırmalar da sarı kantaronun depresyon tedavisi için bir plasebodan daha yararlı olmadığını ortaya koymuştur.

Sarı kantaronun birçok ilaçla etkileşime girdiği bilinir. Bu durum özellikle kan inceltici ilaçlar, doğum kontrol hapı ve kemoterapi ilaçları için geçerlidir. Bu bitkiyi kullanmadan önce daima doktorunuza danışın.

2. Omega-3 Yağ Asitleri

Omega-3 yağ asitleri, somon, alabalık ve sardalya gibi balıklarda bulunan sağlıklı bir yağ türüdür. Balık yağı kapsülü olarak da kullanılırlar. Araştırmacılar, kan değerleri balık yağı takviyelerinde bulunan iki kimyasal bakımından düşük seviyede olan kişilerin depresyon riski altında olabileceğini buldular. Tüketilen ürünlerde Omega-3 yağ asitlerinden DHA’nın EPA’ya göre daha yüksek oranda sahip olması daha yararlı olacaktır.

Omega-3 yağ asidi için balık yağı takviyesi tüketmenin yanı sıra, tükettiğiniz balık miktarını da artırabilirsiniz. Haftada üç kez balık yemek, takviye yardımı olmadan omega-3 yağ asidi seviyenizi artırabilir. Bazı balıkların yüksek miktarda cıva içerebileceğini unutmayın. Bunlar arasında kılıç balığı, kral uskumru ve köpek balığı bulunur. Hafif konserve ton balığı, somon balığı, tatlı su alabalığı ve sardalya gibi daha düşük cıva seviyesine sahip balıkları tercih edin.

3. Safran

Depresyon tedavisi bakımından etkili olduğuna dair araştırmalar bulunan safran, Süsengiller ailesinden bir çiçeğin çiğdeminin kurutulmasıyla elde edilen bir baharattır. Alternatif Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, safran tüketiminin hafif ila orta şiddette depresyon tedavisinde yararlı olduğunu ortaya koymuştur.

4. SAMe

SAMe, S-Adenosil-L-metionin’in kısaltmasıdır. Bu ek besin, vücudun doğal ruh hâlini düzenleyici kimyasalların sentetik bir formu gibi davranmak üzere tasarlanmıştır. SAMe ilaçtan çok takviye besin olarak görülmektedir.

SAM-e’yi antidepresanlar ile birlikte tüketmemelisiniz. Ayrıca, aşırı SAMe tüketiminin mide sorunları ve kabızlık gibi istenmeyen durumlara neden olabileceğini bilmelisiniz.

5. Folik Asit

Depresyon ve düşük folik asit seviyesi arasında bir bağlantı olabilir. Yapılan çalışmalarda günlük 500 mikrogram folik asit tüketiminin antidepresan ilaçların etkinliğini artırdığı görülmüştür.

Folik asit seviyenizi yükseltmenin bir yolu, her gün folat bakımından zengin yiyecekler tüketmektir. Folik asit içeren besinler şunlardır:

Fasulye

Mercimek

Zengin tahıllar

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Ayçiçeği tohumu

Avokado

6. Çinko

Çinko, öğrenme ve davranış gibi zihinsel işlevlerle bağlantılı bir besindir. Yapılan bir analize göre düşük kan çinko seviyeleri, depresyon ile ilişkilidir. Nutrition Neuroscience’a göre, 12 hafta boyunca günde 25 miligram çinko takviyesi almak depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Çinko takviyesi almak, vücutta bulunan omega-3 yağ asitlerinin miktarını da artırabilir

Depresyona Yararları Henüz Kanıtlanmamış Bitkiler

Ağır depresyona iyi gelen bitkiler ve ek besinler birçok yerde pazarlanmaktadır ancak bir incelemeye göre bu tedavilerin bazılarının depresyon tedavisinde etkili olmadığı gösterilmiştir. Depresyon tedavisinde işe yaramayan bitkiler şunlardır:

Geyik dikeni

Acem lalesi

Mabet ağacı

Lavanta

Papatya çiçeği

Melisa

Çarkıfelek

Kava

Kediotu

Bu bitkileri kullanmayı seçerseniz, aldığınız herhangi bir ilaçla etkileşime girmeyeceklerinden emin olmak için daima doktorunuza danışın. Bu tür ürünleri her zaman güvenilir bir kaynaktan satın alın.