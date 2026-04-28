Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’tan oluşan heyet DSİ 1. Bölge Müdürü, İnan Gündüz’ü ziyaret ederek yapımı devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarede bulundular.

9 MİLYAR TL BÜTÇE AYRILDI

Edinilen bilgiye göre 2026 yılında İnegöl’de ki yatırımlar için talep edilen 9 Milyar TL’lik ödeneğe onay çıktı. Bu ödenek ile bazı kırsal mahallelerden gelen dere ıslahları, yol güçlendirme çalışmaları, köprü yapımları, sulama suyu gibi birçok çalışmada kullanılacak.

Yine ayrıca İnegöl’de Kanal İnegöl’ün 2. Etabının yapılmasına da DSİ yatırım desteği verecek.

Yapılan görüşmede de Şehitler mevkiinde yapımı devam eden köprülü kavşak ve yan yollardaki çalışmaların haziran ayında tamamlanarak hizmete sokulması konusunda da fikir birliğine varıldı.

İNEGÖL’ÜN TAMAMINI KAPSIYOR

İnegöl Belediyesi’nin proje planlanması dahilinde olan hizmetler ile, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarından gelen taleplerden oluşturulan tüm sorunların çözülmesi noktasında atılan adım, olumlu sonuçlandı.

İNEGÖL’E ÖZEL DAVET EDİLDİ

Yapılan görüşmelerde İnegöl heyetinin, DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz’e hazırlanan görsel sunumları tek tek izlettiği ve sorunların yerinde incelenmesi için özel davette bulunduğu da öğrenildi.

Yapılan davet üzerine DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz’ün 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü İnegöl’e geleceği belirlendi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz’ün, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un da katılacağı saha çalışmalarında yapılacak tüm hizmetleri açıklayacakları belirtildi.