“Benim Adım İnsan” projesi kapsamında “Derya ve Deniz Hayallerinin Peşinde” isimli dijital çocuk hikâye kitap serisi yayımlandı. Seri, ünlü isimlerin kariyer yolculukları ve deneyimlerini hikayelerle çocuklara aktarıyor.

AstraZeneca Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yapmak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart ve Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu danışmanlığında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki BilgiGender iş birliğiyle sürdürdüğü “Benim Adım İnsan” projesini genişletti. Şu ana kadar, akademisyenler ve alanında uzman birbirinden değerli ismin toplumsal cinsiyet eşitliğini çeşitli açılardan ele aldığı videoların “Benim Adım İnsan” YouTube kanalında, podcastlerin ise Spotify, Apple Podcasts ve Deezer platformlarında yayınlandığı proje kapsamında bu kez, cinsiyet eşitliğinin önemine genç yaşta dikkat çekmek üzere dijital çocuk hikâye kitapları kaleme alındı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken tanıtımı yapılan, “Derya ve Deniz Hayallerinin Peşinde” isimli dijital hikâye kitapları serisi, 7-10 yaş grubundaki çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliğini ve önemini anlatmak amacıyla hazırlandı. Hikâye kitaplarında ünlü isimlerin kişisel kariyer yolculukları ve deneyimlerinden ilham alınarak mesleklerin ve hobilerin herhangi bir cinsiyete ait olmaması gerektiği vurgulanıyor. Projede gönüllü olarak yer alarak deneyimlerini çocuklara aktaran isimler arasında motosikletli gezgin ve akademisyen Asil Özbay, oyun yapımcısı Simay Dinç, pilot Elif Güveyler, futbolcu Didem Karagenç, jimnastikçi Ferhat Arıcan, bilim insanı Seda Keskin Avcı ve dansçı Canberk Yıldız bulunuyor. Bu isimler, Derya ve Deniz karakterlerinin hikayelerinde ezber bozan rollere dikkat çekiyor ve herkesin istediği mesleğe ya da hobiye sahip olabileceğinin altını çiziyor.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tüm alanlarda eşitlikçi ve kapsayıcı olmayı kültürünün bir parçası olarak benimsemiş bir şirket olarak 2021 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz ‘Benim Adım İnsan’ projesi ile ‘hepimiz insanız, hepimiz eşitiz’ mesajını vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz dönem, alanlarında uzman kişiler ve akademisyenlerle toplumsal cinsiyet eşitliğini çeşitli açılardan ele alan video ve podcast kayıtları gerçekleştirmiştik. Bu kez ise, cinsiyet eşitliğinin çocuk yaşlarda benimsenmesinin öneminden yola çıkarak meslekler, uğraşlar, hobiler dahil olmak üzere çocuk yaşta zihinlerimize yerleştirilen cinsiyet kalıplarını kırmanın önemine dikkat çekmek istedik. Çünkü eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi kavramların çocuk yaşta benimsenmesi güçlü bir toplum için önem taşıyor. Bu amaçla yazılmış olan hikaye kitaplarımızı, yaklaşmakta olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yakışır bir hediye olarak çocuklarımızla buluşturduk. ‘Benim Adım İnsan’ projemiz kapsamında yazılan bu hikaye kitaplarıyla çocuklarımızın ve toplumun gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart ise açıklamasında, “Çocuk kitapları ideolojileri ve kavrayışları hayata geçiren araçlardır. Sosyal değer ve rol model aşılayıcılarıdır. Oyunlar ve çocuk programları ile birlikte, çocuğun kimliğinin oluşumundaki ilk kültürel çerçevelerden birini oluştururlar. Hepimize ilham veren, ezber bozan gerçek kişilerden esinlenerek yazılan bu kitapları çocukların ve ebeveynlerinin birlikte keyifle okumasını diliyorum” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu da “Biz yetişkinlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini her şeyden önce çocukların bugünleri ve gelecekleri için sağlaması gerekiyor. Kız veya oğlan fark etmeksizin çocukların cinsiyetlerinden kaynaklı bariyerlerle karşılaşmadan eşit ve özgür bir dünyada güvenle yaşamaları bizim sorumluluğumuz. BilgiGender ve AstraZeneca olarak bu sorumlulukla yola çıktık, macera ve heyecan dolu çocuk kitapları serisi hazırladık. Çocuklara ve hatta büyüklere seslenmesini, zevkle okunmasını umut ettiğimiz çok güzel hikâyeler hazırlanmasına vesile olmaya çalıştık. Onları hayatta her şey olmaya hakları olduğu yolunda ilham veren rol modellerle buluşturan bu hikâyelerde bir araya getirdik. Umuyorum bizim neşe ve umutla hazırladığımız bu dijital kitaplar çocuk okuyucularıyla bir an önce buluşur” açıklamasında bulundu.

Kuveyt’in ilk kadın pilotu Elif Güveyler ise "Bu tarz projeler benim için çok önemli. Gençlere ilham olmak ve yaşıtlarımı motive edebilmek benim için çok kıymetli. Çok gururluyum, cumhuriyetimiz sayesinde bu seviyeye ulaşabildiğimi düşünüyorum" dedi.

Yazar Alper Baytekin tarafından kaleme alınan kitaplar Macenta Yayıncılık tarafından yayımlandı. Kitaplara benimadiminsan.jungoedu.com sayfasında ücretsiz bir şekilde okunup ve dinlenebilecek.