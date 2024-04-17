İnegöl Kafkasspor Kulüp Başkanı Celal Ter sosyal medya hesabından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Kafkasspor'un tarihinde ilk defa mücadele ettiği profesyonel liglerde, son iki hafta kala play-offları garantilediklerini belirten Ter “İlk yıl mücadele ettiğimiz 3.ligde genç oyuncularla birlikte tecrübeli oyuncuları harmanlayarak iyi bir sezon geçirerek son iki haftaya girerken play-off oynama başarısı göstermiş bulunmaktayız. İnegöl Futbol camiasına play-off heyacanını yaşatacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

TÜM HERKESİ MADDİ MANEVİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Ayrıca Play-off oynamanın zorluklarını belirten başkan Celal Ter “Play-offta karşılaşacağımız rakiplere göre çok daha az bütçeyle bu işleri başaran futbolcu, teknik ekip ve yönetim kurulumuza teşekkür ederek, bu başarının maddi ve manevi olarak İnegöl Futbol camiasının sahiplenmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

U-19 VE U-17 GRUPLARIMIZ İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIYORUZ

Celal Ter, A takımın başarısının yanı sıra olmazsa olmazı olan alt yapılarında da başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu sezon akademi liglerinde ilk defa mücadele etmemize rağmen U-19 grubumuz ligini şampiyon olarak tamamlamış, U-17 grubumuzda ligini ikinci sırada tamamlayarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştır. Bugün oynanan maçlar sonucunda U-17 takımımız son 8 takım arasına kalmayı başarmıştır. Amacımız önümüz deki yıllarda bu oyuncuları A takıma katarak alt yapıya verdiğimiz değerin meyvelerini almak istiyoruz. U-19 grubundan 4 U-17 grubumuzdanda 1 oyuncu A takıma çıkarılmış olup, 2007 doğumlu oyuncumuz Onur Toroman’ın Arguvanspor deplasmanında 60. Dakikada oyuna girerek süre alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır”