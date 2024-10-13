Kocaeli’de mısır tohumu ve gübre desteğinden yararlanan çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, talebi alınan bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısırtohumu verildi. Tohum, gübre ve mazot desteği ile bu yıl Kocaeli genelinde 37 bin dekar tarlada mısır ekildi.

Tamamı hibe mazot desteğiyle birlikte, küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı. Biçerdöverlerle tarladaki silaj mısırların kısa sürede hasadı yapılıyor ve yemlik olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Cumaköy’de biçerdöverin direksiyonuna geçerek, çiftçilerle birlikte mısır hasadı yapmıştı. Büyükakın, "Büyükşehir olarak tarımın hemen her alanına yaklaşık 1 milyar TL’lik destek sunduk. Bu desteklerin karşılığının alındığını, çiftçinin desteklerimizden memnun ve üretimden mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Kocaeli’de ekilmedik toprak kalmayana kadar tarıma desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.