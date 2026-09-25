İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nun açılış haftası kapsamında bulunduğu New York'ta açıklamalarda bulundu. ABD ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin savaştan yana olmadığını ve diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü belirtti.

İran'ın savaş ile anlaşma arasında nasıl bir tercih yapacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Pezeşkiyan, çatışmanın kendi iradeleri dışında başladığını savunarak, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

WASHINGTON İLE ANLAŞMAYA HAZIR OLDUKLARINI BELİRTTİ

Pezeşkiyan, haziran ayında varılan ancak Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kalan mutabakatı hatırlattı. Söz konusu mutabakatın 60 gün içerisinde kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılmasını hedeflediğini belirten İran Cumhurbaşkanı, Washington ile müzakereleri ilerletme konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki gerilimin devam ettiği süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a da mesaj gönderen Pezeşkiyan, "Başkanınızla (Donald Trump) bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak, ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, savaşın sona erdirilmesine yönelik kararın ABD tarafından verilmesi gerektiğini ifade ederek diplomatik çözümden yana olduklarını yineledi.

İran'ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uyacağını belirten Pezeşkiyan, Yemen'deki Husilerle ilgili konuda ise "Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almıyorlar." dedi.

Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İranlı lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce ''bizzat'' görüştüğünü ve yedi saat kadar vakit geçirdiğini ve sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu kaydetti.