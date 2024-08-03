Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden alan ve dört yıllık görev süresi resmi olarak başlayan Rektör Yılmaz, yeni dönemde de tüm çalışmalarının DEÜ’yü daha ileriye taşımak, eğitimde kaliteyi pekiştirmek üzerine olacağını vurguladı.İZMİR (İGFA) - Resmi Gazete’nin 26 Temmuz 2024 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Yılmaz, dört yıl boyunca DEÜ Rektörlüğü görevini yürütecek.

Alınan mazbata ile resmi olarak da yeni görev dönemine başladıklarını belirten Rektör Yılmaz, “Yeni dönemde de tüm çalışmalarımız Araştırma Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada daha görünür kılmak, mevcut başarılarını daha da artırmak ve eğitimde kaliteyi pekiştirmek üzerine olacak. Ayrıca YÖK’ün ortaya koyduğu yükseköğretim vizyonuna uygun çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bugünkü misafirperverlikleri ve genel olarak Üniversitemize destekleri için YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve bizlere olan güvenleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise törende yaptığı konuşmada, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın Dokuz Eylül Üniversitesi’ne önemli katkılarda bulunacağına inandığını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

PROF. DR. BAYRAM YILMAZ KİMDİR?

Daha önce İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde Müdür olarak görev yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevindeydi. Mesleki kariyeri başarılarla dolu olan Yılmaz, 1971 yılında Rize’de doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamlayan Rektör Yılmaz, Doktorasını 1997 yılında University of Glasgow’da, Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü’nde yaptı. State University of New York at Albany & WHO Collaborating Center danışma kurulu üyesi olan Yılmaz’ın araştırma alanları arasında nöroendokrinoloji, nörobilim, üreme endokrinolojisi ve endokrin bozucular bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde 150 makale, ulusal dergilerde 18 makalesi yayımlanan Yılmaz’ın çalışmaları 6 binden fazla atıf almıştır. Son olarak Rektör Yılmaz, 2024 mayıs ayında aralarında Nobel ödüllü araştırmacıların da yer aldığı Dünya Fizyoloji Birliği IUPS Akademi üyeliğine seçilmiştir. Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Başkanlığını da yürütmektedir.