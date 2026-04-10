Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sezer kaybolmadan kısa süre önce bıçaklı bir kavgaya karıştı. Olayın ardından aileye telefonla bilgi verildi. Ancak bu gelişmeden sonra Sezer adeta sırra kadem bastı. Telefonuna ulaşılamayan ve hiçbir yerde izine rastlanmayan 42 yaşındaki adamdan 8 aydır haber alınamıyor.



Kardeşini bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını belirten ağabey Ramiz Sezer, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle anlattı: "En son bir bıçaklı kavgaya girmişti, bize haber geldi. Ondan sonra bir anda ortadan kayboldu. Polise başvurduk ama hâlâ bir gelişme yok. Yaşıyor mu, nerede bilmiyoruz. Perişanız."

Ailenin emniyet birimlerine kayıp başvurusunda bulunduğu, ayrıca kendi imkanlarıyla da hastaneler, arkadaş çevresi ve gidebileceği tüm adresleri tek tek araştırdığı öğrenildi.