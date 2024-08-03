Bir dizi ziyaretler kapsamında İnegöl’e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MTA tarafından İnegöl’de siyanürle arama yapılmasına tepki gösteren Eymir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Özdağ, Ağustos ayı içerisinde bölgeyi drone ile çekim yaptırıp inceleyeceğini, sonrasında televizyon kanallarıyla birlikte ziyaret edeceğini söyledi.

Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanlığının açılışı için İnegöl’e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eymir mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Parti binasında yapılan görüşmeyle ilgili bilgi veren Eymir Mahallesi sakini Ayşegül Döğer, “Yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden altın madeni sondaj çalışmalarıyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdik. Köylerimizi tehdit eden maden çalışmalarıyla ilgili bilgi verdik, destek istedik. Kendisi bizlere Ağustos ayı içerisinde bölgeyi drone ile çekim yaptırıp inceleyeceğini, sonrasında televizyon kanallarıyla birlikte ziyaret edeceğini iletti” dedi.

Muhabir: İbrahim uslu