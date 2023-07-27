İznik'in Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafeterya önünde yaşanan dehşet verici olayda, fırtına sonucu koptuğu düşünülen dev bir ağaç dalı, büyük bir faciadan küçük bir çocuğu son anda kurtardı. Kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan anlar nefesleri keserken, olayın olumsuz sonuçlanmaması herkesi şaşırttı.

Fırtına etkisiyle kopan dev ağaç dalının hedefi, kafeterya önünde park halinde bulunan bir otomobilin şoför koltuğunun yanından inmekte olan minik çocuk oldu. Şans eseri, çocuk aniden ağaç dalının yakınında durduğu sırada dal, araç kapısını açan küçük bedeni teğet geçti. Yaşanan bu korku dolu anlar, kafeteryanın güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Olayın görgü tanıkları, çocuğun dakikalar öncesinde ağaç altında oynadığını ve ailesinin uyarıları sonrasında araca doğru yöneldiğini belirtti. Ağacın dev dalının ani kopuşuyla birlikte ortaya çıkan bu tehlike anı, olay yerindeki diğer insanların da büyük bir şok yaşamasına neden oldu.