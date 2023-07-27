Geçtiğimiz günlerde İnegöl Devlet Hastanesi personelleri yedikleri yemeklerden zehirlenerek hastanelik olmuşlardı. İnegöl Devlet Hastanesi Yemekhanesinden olayla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar…

Olay, 21 Temmuz Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre bazı hastane personelleri yedikleri yemeğin ardından kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşamışlardı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hastane yemeklerinden alınan yemekler laboratuvarda incelendi. Laboratuvar sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre hastanedeki yemeklerde herhangi bir zehirleyici maddeye rastlanmadığı ortaya çıktı.

Seher Yaşa