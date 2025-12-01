Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 14. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, hakem Yasin Kol’un düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk ettiği ezeli rakibiyle son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların golünü 27. dakikada Alman orta saha Lorey Sane kaydetti. Fenerbahçe'nin beraberlik golü ise 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi.

Maçtan Öneli Dakikalar

Gol: 27' Leroy Sane, 90+5' Jhon Duran

90+5'Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fenerbahçe, Jhon Duran ile aradığı golü buldu.

76' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı. Sağ kanada açılan topta Gabriel Sara, Nelson Semedo'ya faul yaptı.

63' Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe yarı alanında Nelson Semedo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

45' Yapılan VAR incelemesinde Kerem'in kullandığı kornerde arka direğe doğru gelen topun, Skriniar'ın eline çarptığı belirlendi ve gol iptal edildi.

45' Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen tavsiye üzerine Fenerbahçe'nin kaydettiği GOL öncesi bir ihlal olup olmadığını incelemek üzere saha kenarındaki monitörün başına gitti.

44' Kerem'le sağ kanattan kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Edson ve Skriniar hamle yaptı. Seken topu arka direkte Kazımcan iyi uzaklaştıramadı. Penaltı noktasına doğru açılan topa En- Nesyri voleyi vurdu. Kale alanında yaşanan karambol sonrası son olarak Alvarez'e çarpıp yön değiştiren top, Uğurcan'ı yanıltıp ağlarla buluştu ancak pozisyonla ilgili bir inceleme gerçekleşecek.

27’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (Sane)

27' Ederson'un kullandığı kale vuruşunda orta alanın solunda iki Fenerbahçeli oyuncu anlaşamadı ve orta alanda Barış Alper topu kazanarak Leroy Sane'ye aktardı. Leroy Sane'nin yaydan sol ayak içiyle yaptığı vuruş Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarparak ağlarla buluştu.

1' Maç başladı.