Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına bir yenisi daha eklenecek. Benzinin litre fiyatının 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira artması bekleniyor. Bu zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lirayı aşacak seviyeye yükselecek.

Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamlar, KDV artışı, petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin etkisiyle birleşerek, tüketicilerin cebini daha fazla zorlayacak. Geçtiğimiz haftanın son gününde motorine yapılan 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından, şimdi de benzine zam gelmesi, araç sahiplerini endişelendiriyor.

Benzin ve motorin fiyatları Türkiye'de hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı tespit ediliyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve bölgelere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Fiyat değişikliklerini duyuran tek sendika olan EPGİS, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından suç duyurusunda bulunulmasının ardından vatandaşlarla fiyat değişimlerini paylaşmama kararı almıştı. Bu nedenle tüketiciler, fiyat değişikliklerini öğrenmek için alternatif bilgi kaynaklarına başvurmak zorunda kalacaklar.