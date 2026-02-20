Ödüllü yazar ve yönetmen Peter Danish'in Devlerin Savaşı adlı oyunu, Leonard Bernstein ile Herbert Von Karajan'ın yarım asırlık müzik rekabetini sahneye taşıyor. Prömiyer 6-7 Mart'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Ödüllü Amerikalı yazar, yönetmen ve besteci Peter Danish, merakla beklenen tiyatro oyunu Devlerin Savaşı'nın prömiyeri için İstanbul'a geliyor. Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun güçlü performanslarıyla sahnede devleştiği bu benzersiz yapım, tiyatro tarihine geçecek özel deneyim vadediyor. 6 ve 7 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşecek prömiyerin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

BroadwayWorld ve Amazon Prime'da ses getiren projeleriyle tanınan Danish'in kaleme aldığı oyun, klasik müziğin iki efsane ismi Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan arasındaki yarım asırlık rekabeti sahneye taşıyor. Dünya müzik tarihine damga vuran bu çarpıcı hesaplaşma, Zorlu PSM sahnesinde tiyatro severlerle buluşuyor.

Prömiyer gecesinin ardından ise izleyicileri özel söyleşi bekliyor. Peter Danish, Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve oyunun yönetmeni Nihal Usanmaz'ın katılımıyla gerçekleşecek bu söyleşi, gecenin heyecanını bir adım öteye taşıyacak.