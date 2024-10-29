Erdoğan, devletin güvenliği ve ulusal birliğin korunması açısından bu tür önerilerin dikkatle ele alınmasının önemine işaret etti. Bahçeli’nin açıklamaları, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi açısından önemli bir zemin oluşturabilir ve toplumda geniş bir tartışma başlatabilir.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı, devletin her zaman barış ve huzur arayışında olduğunu, bu tür meselelerin çözümünde farklı bakış açılarına açık olunması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, bu yaklaşımın, toplumda birlik ve beraberliği pekiştireceğine inandığını belirtti.