MHP Lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında açıklamalarda bulunsdu. Grup toplantısı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşıldı.

Bahçeli'nin açıklamlarında öne çıkan satır başları şöyle;

"Kiliside gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Seçim öncesi karanlık ellere karşı uyanık olmalıyız. Toplumsal huzurumuzu bozmak, asayiş ve güvenliğimizi bulandırmak amacıyla zillet saçan Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor.

Gelişmeleri dikkat, temkinle kavramalı ve takip etmeliyiz. 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak devletin başlıca görevi olmakla birlikte hukukun üstünlüğünden taviz vermemek de hepimizin sorumluluğuna emanettir.

Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerinin, suç örgütlerinin, kanun kaçaklarının, silah tacirlerin, düzensiz göçmenlerin, yabancı istihbarat örgütlerinin oyun alanı, eylem sahası olamaz, olmamalıdır. Suç ve suçluya toleranstan bahsedilmemelidir.

Devletin egemenlik çıkarlarını zaafa uğratacak faillerin kafası ezilmelidir. Milli güvenliğimizi zinde tutmalıyız. Türkiye'nin istikbalini asimetrik tahriklere bel bağlamış cinayet örgütleri değil, cumhurun aziz varlığı tayin edecektir.

"TÜRKİYE'NİN İLERLEYİŞ MOMENTİ DEVAM ETMELİ"

Yalanların maskesini yırtmak, iftiraların ayağını kaydırmak, ihanetlerin yakasından tutmak dava ve siyaset vazifemizdir. Türkiye'nin belini bükmeye çalışanların karşısında durmak temel görevimizdir. Türk vatanı yeryüzü cennetimiz, Türkiye medar-ı iftiharımızdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, refah ve esenliği tartışma kabul etmez gayemizdir. Türkiye'yi risk ve tehditlerle tuzaklanmış bir akıbete sürüklemeye çalışan hiçbir odağa atıl ve hareketsiz durmayacağız. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmenin arayış ve amacındayız. Vakit kaybetmeye tahammül kalmadı. İstismar ve ihanet siyasetine dayanacak sabır da kalmadı. Önümüzdeki demokratik eşit kazasız belasız atlatılmalıdır. Türkiye'nin ilerleyiş momenti devam etmelidir. MHP ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir. MHP, gücünü mukaddesattan almaktadır. Milli menfaatlerimize aykırı davranan her kimler varsa onlara karşı duruşumuz sarsılmayacaktır.

İhanetin DEM aldığı bir ittifak... Demlenmek CHP'ye hiç iyi gelmedi, aciz siyasetleri deşifre oldu. PKK bu ittifakın neresinde söyleyin de bilelim... Varsın onlar teröristleri yanına alsın, fark etmez."