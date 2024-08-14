Türkiye’de çeşitli üniversitelerden mezun olan yüzlerce inşaat mühendisi işsizlikle de mücadele ederken, müteahhit Fecri Koça, Türkiye’deki yapı denetim sistemini tamamen değiştirecek ve inşaat mühendislerinin iş bulma sorununu çözebilecek projesini açıkladı Fecri Koça, “Bu projeyle, mühendislerimiz daha donanımlı ve yetkin hale gelecek. Bu yenilikçi proje, inşaat sektöründe büyük bir değişim oluşturacak ve Türkiye’deki yapı denetim sistemine yeni bir soluk getirecek” dedi.

Türkiye’de her yıl yüzlerce genç, üniversite eğitimlerini tamamlayarak inşaat mühendisi olarak iş hayatına adım atıyor. Genç inşaat mühendisleri, son yıllarda ise istihdam sorunuyla karşı karşıya kalıyor. İnsanların can ve mal güvenliğini ilgilendiren böylesine önemli bir mesleğin istihdamına dikkat çeken müteahhit ve iş insanı Fecri Koça, mühendislerin işsizliğine çözüm olabilecek, yapı denetim sistemini tamamen değiştirecek kendi projesini anlattı.

“Projemiz mühendislerin iş bulma sorununu çözecek”

Fecri Koça, “Projemiz; inşaat sektöründe köklü değişiklikler yapmayı ve inşaat mühendislerinin iş bulma sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Devlet kontrolünde yapılan denetimler, inşaat kalitesini artırarak güvenli ve sağlam yapıların inşa edilmesine katkıda bulunacak; ayrıca, hataların paylaşılması ve önlenmesi sayesinde milli sermaye korunacak ve deprem durumunda daha az hasar ve can kaybı yaşanacaktır. Bu projeyle, mühendislerimiz daha donanımlı ve yetkin hale gelecek” dedi.

“Türkiye’deki yapı denetim sistemine yeni bir soluk getirecek”

“Bu yenilikçi proje, inşaat sektöründe büyük bir değişim oluşturacak ve Türkiye’deki yapı denetim sistemine yeni bir soluk getirecek” diyen Koça, projeyi anlatarak, “Mevcut yapı denetim sisteminde değişiklik sağlayarak, inşaat denetimi tamamen devlet kontrolünde yapılacak. İnşaatların ruhsat aşamasında, belediye tarafından bir deneyimli ve bir deneyimsiz inşaat mühendisi atanacak. Deneyimsiz mühendis, deneyimli mühendisin yanında çalışarak pratik deneyim kazanacak. İnşaat mühendislerinin maaşları, inşaatın ruhsat aşamasında müteahhit tarafından ödenen harç ile finanse edilecek. Bu sistem, yeni mezun mühendislerin iş bulma garantisi sağlayacak ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak. Atanan mühendisler, inşaat süresince projenin her aşamasını titizlikle denetleyerek uygulama hatalarının önüne geçecek. Devlet kontrolünde yapılan denetimler, inşaat kalitesini artırarak kentsel dönüşüm sürecinin sağlam temellere oturmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Milli sermaye korunacak ve inşaat projelerinde yapılan hataların en aza indirilmesi sağlanacak”

Fecri Koça, projenin devamını şöyle anlattı:

“Deneyimli ve deneyimsiz inşaat mühendisleri, sahada yapılan imalatların günlük raporlamalarını bakanlığa veya belediyeye yapacak. İnşaatlarda tespit edilen uygulama hataları, tüm inşaat mühendislerinin yer aldığı bir grupta paylaşılacak. Bu grup, tespit edilen hataların tekrarını önlemek için gerekli önlemleri alacak ve bu bilgileri diğer projelere aktaracak. Bu sistem sayesinde, milli sermaye korunacak ve inşaat projelerinde yapılan hataların en aza indirilmesi sağlanacak. Deprem durumunda daha az hasar ve can kaybı yaşanması için binaların dayanıklılığı artırılacak. Mühendisler, uygulama hatalarını ve çözümlerini öğrenerek mesleki yeterliliklerini artıracak. Devlet kontrolünde yapılan denetimlerle belediyelerin yükü azalacak. İnşaat mühendislerinin sahada aktif rol alması, belediyelerin güvenliğini ve denetim kapasitesini artıracak. Müteahhit firmalar, inşaatların denetim sürecinde daha az stres yaşayacak ve sağlam yapılar inşa edebilecekler.”