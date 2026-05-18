Spor turnuvaları, teknoloji buluşmaları, paintball heyecanı ve kahkaha dolu sahne gösterileriyle 5. Esenler Gençlik Günleri gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. Gazetecilerle gençlerin karşı karşıya geldiği paintball mücadelesi ve Musti Kusti'nin stand-up gösterisi etkinliklere renk kattı.

5.Esenler Gençlik Günleri, birbirinden renkli etkinliklerle sürüyor. Spor turnuvaları, söyleşiler, sahne gösterileri ve eğlenceli aktivitelerle gençler dolu dolu anlar yaşıyor. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katıldığı programlar ise gençlerden yoğun ilgi gördü.

Başkan Göksu gençlerle bir araya geldi

Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nde düzenlenen ödüllü Wushu Turnuvası'nda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Turnuvayı tribünden takip eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sporcularla bir araya gelerek gençlere başarı dileklerini iletti.

Başkan Göksu, 'İş'te Yapay Zekâ' projesi kapsamında düzenlenen Sektörel Buluşmalar programına da katıldı. Microsoft Veri ve Yapay Zekâ Lideri, aynı zamanda GDEXA Kurucusu olan Ekrem Namazci'nin konuk olduğu programda, yapay zekanın geleceği ve iş dünyasındaki etkileri konuşuldu. Gençlere seslenen Başkan Göksu, 'Siz hayal edin ve üretin, biz her zaman yanınızdayız' dedi.

Gençlik Günleri kapsamında düzenlenen Tayfa Yıl Sonu Şenliği'nde de gençlerle bir araya gelen Başkan Göksu, samimi sohbetleriyle programa renk kattı. Gençlerin heyecanına ortak olan Göksu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek onların taleplerini ve gelecek hedeflerini dinledi.

Gazeteciler ile gençler paintball arenada karşılaştı

Esenler Paintball Arena'da düzenlenen özel etkinlikte gazeteciler ve Esenlerli gençler karşı karşıya geldi. Fulya Öztürk, Türker Akıncı, Taha Hüseyin Karagöz, Göksu Öngören Özgür ve Çağlar Cilara'nın katıldığı paintball mücadelesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Kahkaha dolu gece

Gençlik Günleri kapsamında sahne alan 'Kara Mizah'ın sevilen ismi Musti Kusti, stand-up gösterisiyle katılımcılara kahkaha dolu anlar yaşattı. Yoğun katılımla gerçekleşen gösteri, geceye kahkaha ve eğlence kattı.

Dünya şampiyonları Esenler'de buluştu

Esenler Erokspor Stadyumu'nda düzenlenen 70 Metre Klasik Yay Okçuluk Turnuvası, genç yeteneklerle dünya şampiyonlarını aynı atmosferde buluşturdu. Makaralı Yay ve Klasik Yay kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Basketbol ve futbol heyecanı yaşandı

15 Temmuz Millet Bahçesi Basketbol Sahası'nda gerçekleştirilen ödüllü 3x3 Basketbol Turnuvası, heyecan dolu maçlara sahne oldu. Genç sporcuların mücadeleleri izleyenlerden tam not aldı.

KADM Futbol da Esenler Gençlik Günleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer aldı. Challenge etapları, balon futbolu ve eğlenceli aktivitelerle gençler keyifli anlar yaşadı.