Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri denize terk ettiği anların Türkiye'nin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme sırasında, Yunan sahil güvenlik botunun Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi bölgesinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği anlar tespit edildi. Bu göçmenler, olay yerine intikal eden Türk sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ