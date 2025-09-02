Bu yıl sözde bağış miktarlarının ciddi biçimde yükseldiği görülürken, MEB konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Milyonlarca veliyi ilgilendiren gelişmenin ayrıntıları şöyle:

Devlet okullarına yönelen yoğun talep, fırsatçılara zemin hazırladı. Kayıt sürecinde bağış taleplerinin artmasıyla birlikte kontenjanların da yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Veliler, e-Devlet üzerinden çıkan “zorunlu kayıt okullarını” değil, daha kaliteli eğitim sunacağını düşündükleri kurumları seçtiklerinde bağış istekleriyle karşılaştıklarını ifade ediyor.

Bazı aileler ise ikamet adresleri kapsamına girmelerine rağmen farklı okulların göründüğünü, bunun da bağış taleplerini artırdığını aktarıyor. Velilerin bir kısmı, sürecin yalnızca resmî prosedürlerle değil, gayriresmî yollarla da işlediğini dile getiriyor.

MEB “YASAK” DİYOR, VELİLER “ZORUNLU” GÖRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl velilere “kayıt sırasında zorunlu bağış talep edilemez” uyarısını hatırlatıyor. Ancak okul aile birlikleri üzerinden yapılan ödemeler, birçok veli tarafından “çocuğun kaydı için mecburi bir şart” olarak algılanıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, bu yıl talep edilen bağış tutarlarının önceki yıllara kıyasla belirgin biçimde arttığı ifade ediliyor.

MEB: KAYIT PARASI YOK

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, bağış farklı bir şeydir. Çocuğunuzu e-devlet'te kayıtlı görünen okuluna, okulun ilk günü gidip bırakabilirsiniz.

Sınıfı ve numarası bellidir, hiçbir ücret alınmaz. Ancak son dönemde kayıtlı olduğu okulu beğenmeyip başka okula yönelen aileler nedeniyle yanlış bir algı oluştu.

Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek."