Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen İzmit Belediyesi, Çınar Akademi’nin YKS ve LGS’de başarılı öğrencilerin isimlerinin yer aldığı gurur tablosunu İzmit Belediyesi ana binası, Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS merkezi ve Çınar Akademi YKS merkezine asıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve kısa sürede kentte marka haline gelen Çınar Akademi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında YKS ve LGS’de gösterdiği yüksek başarıyla adından söz ettirdi.

Türkiye’nin seçkin üniversite ve liselerine yerleşen öğrenciler, İzmit’in gururu oldu.

GURUR TABLOSU BELEDİYEYE ASILDI

YKS ve LGS’de üstün başarı sağlayarak Türkiye’nin saygın eğitim kurumlarına yerleşen öğrencilerin isimleri, “Gurur Tablosu” başlığıyla İzmit Belediyesi ana binası, Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS merkezi ve Çınar Akademi YKS merkezi binalarında sergilenmeye başlandı. Gençlerin bu önemli başarısı, kent halkı tarafından da büyük takdirle karşılandı.