UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İnegöl'de 13 mahallede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda, 3, 4 ve 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici elektrik kesintilerinin uygulanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Sungurpaşa, Boğazköy, Süleymaniye, Burhaniye, Sarıpınar, Çayyaka, Lütfiye, Cerrah, Akhisar, Yeniceköy, Mesudiye, Alibey ve Kulaca olmak üzere birçok mahallede elektrik geçici olarak durdurulacak.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar:

Kaynak: HABER MERKEZİ