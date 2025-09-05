Ticaret Bakanlığı, "güvensiz" olarak değerlendirdiği bir temizlik ürününü daha kamuoyuna açıkladı. Bir markaya ait tuvalet, banyo ve klozet temizleyicisinin satışına yasak getirilirken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Satışı Yasaklandı

Bakanlığın son duyurusu 5 Eylül tarihinde geldi. "Poxy" marka tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyicisi olarak satılan ürünün satışı yasaklandı.

Yasaklanma Nedeni

Bakanlık söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün yasaklanma nedeni çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarının bulunmaması gösterildi.