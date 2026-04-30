Şehrin merkezinde yoğunluğu azaltmak, trafiği daha akıcı hale getirmek ve parklanma sorununu gidermek adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, kamulaştırmalarla elde edilen alanları ücretsiz otoparklara dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sinanbey Mahallesinde 146 araçlık otopark ile çocuk oyun alanı yapımı için çalışmalar sürüyor.

17 PARSEL KAMULAŞTIRILARAK OTOPARK ALANI ÜRETİLDİ

Kasapzade Sokak ile Çayır Sokak arasında kalan bölgede planlanan uygulama kapsamında, 2023 yılı son çeyreğinde kamulaştırmalar için ilk adımlar atılmıştı. 2025 yılı Haziran ayında 90 ada üzerinde bulunan 17 parselin kamulaştırması tamamlandı. Bu kamulaştırmayla birlikte 1.325 m2 alan elde edildi. Bölgede halihazırda bulunan alan ile birlikte toplamda 5.500 m2 alan üretilmiş oldu. Fen İşleri Müdürlüğü burada 146 araçlık otopark ve çocuk oyun alanı yapımı için planlamasını yaparak çalışmalara başladı. Zemin değişimi yapılan alanda otoparkın parke taş uygulamalarına başlandı.

KURBAN BAYRAMINA KADAR VATANDAŞIN HİZMETİNE AÇILMIŞ OLACAK

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte İnegöl merkezine nefes aldıracak otopark uygulamasının devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alırken, otoparkın kurban bayramına kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlandığı kaydedildi.