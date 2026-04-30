

AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile birlikte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ziyaret eden Ayhan Salman, İnegöl ve Bursa’daki sağlık yatırımları konusunda destek talep ettiler.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Salman şu ifadeleri kullandı;

“Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüştük. Görüşmemizde İnegöl ve Bursa'daki devam eden sağlık yatırımlarını, hastanelerimizin ihtiyaçlarını ve planlanan projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Değerli Bakanımıza yakın ilgisi ve desteği için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. "Bursa'daki hiçbir sağlık kurumunun satışı söz konusu olmayacaktır." İnşallah hayırlı işler olur.”

