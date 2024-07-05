Milli Hentbolcu Diğdem Hoşgör, Polonya’da AWS Energa Szczypiorno Kalisz’e transfer oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Konyaaltı Belediyespor’un sol oyun kurucu oyuncularından Diğdem Hoşgör, Polonya temsilcisi AWS Energa Szczypiorno Kalisz’e transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada oyuncuyu kutlayarak, "A Milli Kadın Hentbol Takımımız ve Konyaaltı Belediyespor’da sol oyun kurucu olarak forma giyen milli oyuncumuz Diğdem Hoşgör, Polonya’nın AWS Energa Szczypiorno Kalisz takımına transfer oldu. Milli oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.