Çocukluk çağında kazanılan oturuş ve duruş alışkanlıkları, yetişkinlik dönemindeki yaşam kalitesini doğrudan belirliyor. Eğitim öğretim yılının geride kalmasıyla birlikte çocukların masa başı alışkanlıkları ve fiziksel gelişimleri yeniden mercek altına alınırken, 1-30 Haziran Skolyoz Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, dikkat çekici gerçekleri gözler önüne serdi. MBA Okulları Dokuz Eylül Kampüsü’nde okuyan minik öğrencilerle buluşan Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, geleceğin yetişkinlerine omurga sağlığını korumanın yöntemlerini anlattı. İnteraktif geçen eğitimde öğrenciler, ders çalışırken nasıl oturduklarından sırt çantalarını nasıl taşıdıklarına kadar geniş bir yelpazede öz değerlendirme yapma fırsatı buldu.

33 omurlu yapı ve kasların rolü

İnsan omurgasının anatomik yapısını çocukların anlayabileceği yalın bir dille aktaran Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, başın bittiği noktadan kuyruk sokumuna kadar uzanan bu sistemin toplam 33 yuvarlak kemiğin alt alta dizilmesiyle oluştuğunu belirtti. Omurganın boyun, sırt ve bel bölgelerinde farklı formlara sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, sağlıklı bir iskelete önden bakıldığında dümdüz, yandan bakıldığında ise doğal kıvrımlara sahip bir mimarinin görülmesi gerektiğini söyledi. Bu karmaşık ve güçlü yapının dengede kalabilmesi için kas sisteminin çok önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, vücuttaki küçük ve büyük kas grupları ne kadar güçlü tutulursa, omurganın da o derece düzgün ve sağlıklı kalabileceğini aktardı.

Yanlış telefon kullanımı 30 kilo yük getiriyor

Günümüzde çoğu çocuğun hayatının merkezinde yer alan akıllı telefon ve tablet kullanımı, omurga sağlığı önündeki en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkıyor. Teknolojiyi tamamen hayattan çıkarmanın mümkün olmadığını ancak kullanım şeklinin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, başın dik durmasını sağlayan boyun eğiminin korunması şartını dile getirdi. Mobil cihazlar kullanılırken yapılan en büyük hatanın başı ekrana doğru eğmek olduğunu belirten Doç. Dr. Kaçmaz, telefonun yüz seviyesine getirilmesi durumunda omurgaya sadece 5 kilo civarında normal bir yük bindiğini, buna karşı yüz ekrana doğru gittiğinde yani baş eğik pozisyonda olduğunda bu yükün tam 30 kiloya ulaştığını açıkladı. Bu iki pozisyon arasındaki devasa farkın, zamanla kronik boyun ve sırt rahatsızlıklarına davetiye çıkardığı ifade edildi.

Masa başında ergonomi ve ideal oturma açısı

Eğitim hayatı boyunca çocukların zamanının büyük kısmını sandalyede geçirdiğine değinen Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, doğru oturma pozisyonunun kriterlerini paylaştı. Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, "Masada çalışılan kitap veya ekran mutlaka göz seviyesinde bulunmalı. Aşağıda kalan materyaller doğru oturma açısını tamamen bozabilir. İdeal bir oturma pozisyonu için ellerin masaya sabit vaziyette durması ve dirseklerin yaklaşık 70 derecelik bir açıklıkla konumlanması gerekmektedir. Seçilecek sandalyelerin de ergonomik olması ve bel çukurunu tamamen desteklemesi önemlidir. Uzun süreli oturumlarda bu pozisyonu hatasız korumanın zordur. Ancak kabaca bu disiplinin oluşturulması durumunda kalıcı bel ve sırt ağrılarının önüne geçilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sırt çantasında tek omuz tehlikesi

Okul döneminin vazgeçilmezi olan sırt çantalarının taşınma şekli de söyleşi sırasında geniş yer buldu. Çanta taşımada çok basit ama hayati bir kuralın olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, çantanın mutlaka iki kola birden takılması gerektiği uyarısında bulundu. Çanta çift omuzla taşındığında ağırlığın vücuda dengeli dağıldığını, tek omuza takıldığında ise ağırlık merkezinin bir tarafa kayması sebebiyle kasların asimetrik çalışmaya başladığını belirten Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum belde eğilmelere ve şiddetli ağrılara yol açabilmektedir. Doğru şekilde çanta taşımak için yandan bakıldığında kalça, omuz ve başın aynı hatta bulunması ve çanta gövdesinin sırta tam oturması gerekiyor. Aşağı sarkan çantalar yer çekimiyle kişiyi arkaya doğru çekiyor ve bunu dengelemek isterken öne eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Ayrıca çanta ağırlığının, çocuğun kilosunun 10’da birini geçmemesi önemli. Öte yandan çocuklarda sıkça görülen duruş bozuklukları ve yapısal eğrilikler evde uygulanabilecek basit yöntemlerle fark edilebilir. Duvara yaslanarak yapılan testte, topuğun, kalçanın, sırtın ve kafanın aynı anda duvara temas etmesi gerekmektedir. Vücudun bu kısımları eksiksiz olarak duvara temas ettirilebiliyorsa sorun yok demektedir. Bunların tamamı ya da bir kısmının duvara teması sağlanamıyorsa, özellikle kifoz adı verilen postür bozukluğu şüphesi oluşabilir."