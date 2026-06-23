Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, hayatını kaybetti. Saatlerce kendisinden haber alınamayan Bayrak’ın cansız bedenini, onu aramak için ormanlık alana giden bir yakını buldu.

Olay, Akyazı ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Bayrak sabah saatlerinde ıhlamur toplamak amacıyla merdivenle ağaca çıktı. Ağaç üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybeden Bayrak, zemine düştü.

Ormanlık alanda meydana gelen olayın ardından yaşlı adam uzun süre fark edilmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları bölgede arama yapmaya başladı.

Akşam saatlerinde doğru Bayrak'tan haber alamayan bir yakını, durumdan şüphelenerek kontrol etmek amacıyla bölgeye gitti. Bayrak'ı ağacın altında yerde hareketsiz halde bulan yakını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Mustafa Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Mustafa Bayrak'ın cansız bedeni, gerekli işlemler yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.