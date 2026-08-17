Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hem vücudun sıvı ihtiyacının arttığını hem de gıdaların güvenli ortamlarda muhafaza edilmesinin daha önemli hale geldiğini ifade eden Diyetisyen Duygu Özbay, özellikle 35-40 derece sıcaklıklarda dışarıda saatlerce bekletilen gıdaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Özbay, "Sıcak havalarda terlemeyle birlikte yalnızca su değil, bazı mineraller de kaybediyoruz. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli olarak su içmeliyiz. Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı bulunanlar sıvı tüketimi konusunda daha dikkatli olmalı. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli" dedi.

"Yemekleri oda sıcaklığında uzun süre bekletmeyin"

Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerinde en sık yapılan hatalardan birinin pişmiş yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi olduğunu vurgulayan Özbay, yemeklerin hazırlandıktan sonra kısa sürede tüketilmesi veya uygun şekilde soğutularak buzdolabına kaldırılması gerektiğini söyledi.

Özbay, "Dışarıda bekletilen et, tavuk, balık ve özellikle süt ürünlerinde çok fazla mikroorganizma üreyebiliyor. 35-40 derecelerde saatlerce beklemesi sağlığımız için sakıncalı. Bunun sonucunda bulantı ve kusma gibi belirtilerle gıda zehirlenmeleri çok sık ortaya çıkabiliyor. O yüzden yazın biraz daha dışarıda yemek yemeye dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"Kokusu ve görüntüsü normal diye güvenli olduğu anlamına gelmez"

Gıdaların yalnızca kokusuna veya görüntüsüne bakılarak güvenli olup olmadığının anlaşılmasının mümkün olmadığını belirten Özbay, "Bir yemeğin kokusunun ve görüntüsünün normal olması mutlaka güvenli olduğu anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Özellikle et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri ve kremalı yiyeceklerin oda sıcaklığında uzun süre bırakılmaması gerektiğini kaydeden Özbay, soğuk zincirin korunmasının gıda zehirlenmelerinin önlenmesinde büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çiğ ve pişmiş gıdalara dikkat

Mutfakta yapılan hataların da gıda zehirlenmelerine zemin hazırlayabileceğini anlatan Özbay, çiğ et ve sebzelerde aynı bıçak veya kesme tahtasının kullanılmasının çapraz bulaşmaya neden olabileceğini söyledi.

Özbay, "Ellerimizi, mutfak yüzeylerini ve kullandığımız araçları mutlaka temiz tutmalıyız. Çiğ ve pişmiş gıdaları birbirinden ayırmalıyız. Çiğ et ve sebzeler için aynı bıçak veya kesme tahtasının kullanılması çapraz bulaşmaya neden olabilir. Böylelikle mikroorganizmalar başka gıdalara da taşınabilir" dedi.

Yaz aylarında daha hafif beslenme önerisi

Sıcak havalarda beslenmenin de önemine dikkat çeken Özbay, ağır, yağlı ve kızartılmış yiyecekler yerine sebze, yoğurt, ayran, cacık, salata ve meyve gibi daha hafif seçeneklerin tercih edilmesini önerdi.

Özbay, yaz aylarında sağlıklı beslenmenin üç temel kuralını ise "yeterli su tüketmek, hafif ve dengeli beslenmek, gıdaları doğru sıcaklıkta saklamak" şeklinde sıraladı.

Özbay, küçük ancak önemli önlemler alınarak hem sıcak havaların vücut üzerindeki olumsuz etkilerinin hem de gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.