ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile yürütülen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler Projesi’nin başarısı uluslararası platformda prestijli ödülle tescillendi.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile yürütülen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin başarısı, uluslararası platformda prestijli bir ödülle tescillendi. 2020 yılında başlayan, bugüne kadar 8 bin öğretmene ulaşan ve şu ana kadar birçok ödül kazanan Dijital Öğretmenler projesi, WSIS Ödülleri’nde ‘Kapasite Geliştirme’ kategorisinde en çok oyu alarak kategori şampiyonluğuna layık görüldü.

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) Forumu paydaşlarının sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünden yararlanan proje ve faaliyetleri değerlendirdiği WSIS Ödülleri’nde, seçilen projeler farklı kategorilerde herkesin katılabildiği oylamalar sonucunda ödüllendiriliyor. Başvuru yapan 1049 proje arasından sadece 360’ı çevrimiçi oylamaya hak kazanırken, 2 milyona yakın oylamanın ardından Dijital Öğretmenler Projesi en çok oyu alan projeler arasında yer alarak kategori şampiyonu ödülünü aldı.

Dijital Öğretmenler projesi ile öğretmenlerin dijital dönüşümün bir parçası olması hedefleniyor

Dijital Öğretmenler projesi ile öğretmenlerin dijital dönüşümün bir parçası olması ve edindikleri dijital becerileri öğrencilerine aktarmaları amaçlanıyor. Türkiye’nin her yerinden öğretmenlerin başvurabildiği projenin ilk aşamasında 1000 öğretmen, 5 hafta süren ve ODTÜ’lü eğitmenler tarafından sunulan eğitim programı kapsamında dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, üreticilik ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama konularında eğitim alıyor. Çevrimiçi canlı sunumlar, seminerler ve video derslerinden oluşan ilk fazın ardından seçilen 100 öğretmene ise VR gözlüklerle birlikte sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye ikinci faz eğitim sunuluyor.