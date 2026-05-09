Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri dikkatle izliyor. 28 Şubat’ta Orta Doğu’da başlayan savaşın enerji piyasalarını etkilemesi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam olarak yansımıştı.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Eşel mobil sistemi ile tabelaya yansıyan zamlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Son olarak ise bu hafta hem benzine hem de motorine indirim geldi. Benzine geçtiğimiz günlerde 68 kuruş indirim gelmişti.

MOTORİN 70 TL’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Bu gece yarısı itibarıyla motorine indirim geldi. Motorine, 7 TL 20 kuruş indirim hesaplandı. Bu tutarın, 1 TL 62 kuruşu ÖTV'ye kesildi. Kalan 5 TL 58 kuruşu tabelaya yansıtıldı.