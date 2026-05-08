Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi, 2025 Ocak ayında emekli olmayarak yaklaşık yüzde 30 oranında yaşlılık aylığı kaybına uğrayan üyeleri adına yürüttüğü hukuk mücadelesinde sonuç elde ettiklerini duyurdu. Sendika, mağduriyet yaşayan toplam 105 üyenin tahsis talep dilekçelerini 14 Ocak 2025 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim ettiklerini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, tahsis talep dilekçesi veren üyeler adına açılan davaların yerel mahkemelerde sendika lehine sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, bu kararların emeklilikte maaş kaybı yaşayan işçiler açısından önemli bir olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, 14 Ağustos 2025 tarihinde emekli olan sendika üyesi Ahmet Canigür için de yerel mahkeme kararı doğrultusunda SGK’ye başvuru yapıldığı aktarıldı. İstinaf ve Yargıtay süreçleri beklenmeden yapılan başvuru sonucunda, yaklaşık yüzde 30 eksik hesaplanan emekli maaşının yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yapılan düzeltmeyle birlikte üyeye bağlanan yeni emekli aylığının önümüzdeki aydan itibaren maaşına yansıtılacağı, Ağustos ayından bu yana oluşan tüm geriye dönük alacakların da eksiksiz şekilde ödeneceği kaydedildi.

Türk Harb-İş Eskişehir Şubesi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2025 Ocak ayında emekli olmayıp yaklaşık %30 oranında yaşlılık aylığında kayba uğrayan üyelerimizin mağdur olmaması adına, toplam 105 arkadaşımızın tahsis talep dilekçelerini 14 Ocak 2025 tarihinde SGK'ya teslim etmiştik.

Tahsis talep dilekçesi veren üyelerimiz adına açtığımız davalar yerel mahkemelerde lehimize sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, 14 Ağustos 2025 tarihinde emekli olan üyemiz Ahmet CANİGÜR için; istinaf ve Yargıtay süreçleri beklenmeden, yerel mahkeme kararına dayanılarak SGK'ya yaptığımız başvuru neticesinde, yaklaşık %30 eksik hesaplanan emekli maaşı yeniden hesaplanmıştır. Düzeltilen maaş farkı önümüzdeki aydan itibaren üyemizin aylığına yansıtılacaktır.

Ayrıca üyemiz, Ağustos ayından bugüne kadar olan tüm geriye dönük alacaklarını da eksiksiz şekilde alacaktır."