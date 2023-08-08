Bursa Belediyesi tarafından geliştirilen “Kazı Açma Yönetim Bilgi Sistemi” ile hafriyat aşamasından işleme aşamasına kadar yapılan kazılar anlık olarak sistem üzerinde takip edilmektedir. İnşaatı yapacak firmadan kazıyı yapacak kamyona kadar her şey ve taşınan hafriyat hacimleri adım adım sisteme yüklenerek hafriyat sahası dışına kaçak döküm anında tespit edilebilmektedir.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için rutin denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yine UKOME kararıyla daha önce hafriyat taşıyan araçlara uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirmişti. Kaçak dökümlerin önüne geçmek için sürece inşaatı yapacak müteahhitleri, hafriyatı taşıyacak firmaları, ilçe belediyeleri ve hafriyat sahalarının işletmesini yapan Burkent A.Ş.’yi de dahil eden Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’ ile de daha etkili bir mücadele başlatılmış oldu.

Otokontrol sağlanıyor

Hafriyatın üretilmesinden sahaya dökülmesine kadar tüm süreçle ilgili otokontrolün de sağlandığı Hafriyat Yönetim Bilgi Sisteminde atık üreticisi konumunda olan müteahhit firmalar kendilerine özel kullanıcı adı ve şifrelerini oluşturarak sisteme kayıt oluyor ve çalışmak istedikleri hafriyat firmasını seçerek atık başvurusu gerçekleştiriyor. Hafriyat firmaları da kendilerine ait sistem üzerinden atıkların taşınması için kullanılacak kamyon plakalarını sisteme girip, onaylıyor. İlçe belediye ekranına düşen başvurular, kontrol edildikten sonra atık miktarını da girerek başvuruyu onaylıyor. Onaylanan başvurular Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesinde belirtilen bedellere göre sistem tarafından otomatik tahakkuklandırılıyor ve atık bedelinin Depolama Sahası İşletmecisine ödenmesiyle birlikte Atık Taşıma ve Kabul Belgesi aktif hale geliyor. Hafriyat firmaları, sistemlerine giriş yaparak aktif olan Atık Taşıma ve Kabul Belgesine ait QR kod ile atıkları izinli hafriyat depolama alanlarına getirerek dökebiliyor. İlçe belediyeler tarafından girilen hafriyat miktarının, sistemde seçilen sahaya gitmemesi veya eksik gitmesi durumunda söz konusu atıklar kaçak döküm sayılarak, ilgili firmalara yönetmelik gereği idari işlemler uygulanıyor.

1 yılda 3 milyon metreküp hafriyat

İşlem tamamen sistem üzerinden yapıldığından tüm paydaşların sisteme kayıt olması garanti edilmekte ve hafriyat firmasına ait araçların hafriyat taşıma izin belgesine sahip olması gerekmektedir. 'Kazı Yönetim Bilgi Sistemi' ile hangi adreste kaç metreküp atığın oluştuğu, atığın hangi firma ve araçla taşındığı ve tamamının sahaya teslim edilip edilmediği sistem üzerinde otomatik olarak görüntülenebilmektedir. Bu sayede kaçak kazı ve hafriyattan kaynaklanan kirliliğin önüne geçilmektedir. Bu sistem sayesinde 1 yılda yaklaşık 3 milyon metreküp hafriyat atığı depolama alanlarında arıtılarak çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir. Bugüne kadar 716 firma Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt olmuştur. Ayrıca 2.000'e yakın maden aracı GPS ile anlık olarak takip ediliyor.

Evlatlarımızın geleceğini düşünelim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki Hafriyat Bilgi Sistemi Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Sahada devam çalışmaları online takip eden Başkan Aktaş, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Bursa için canla başla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Bu sisteme paralel olarak hafriyat sahalarında kapasite artışına gittiklerini belirten Başkan Aktaş, “2 milyon 650 bin metreküp olan 3 yeni depolama sahası açtık. Planladığımız 3 adet yeni sahayı daha bu yıl içerisinde devreye alacağız. İzinsiz alanlara dökülen hafriyat atıklarıyla ilgili, idari yaptırım uyguluyoruz. Çevre kanunu kapsamında izinsiz döküm yapan şahıslar için 273.267 TL, tüzel kişilere de 1.093.070 TL gibi oldukça yüksek miktarlarda idari yaptırım uygulanıyor. Amacımız daha yaşanabilir bir Bursa için özellikle tarım arazilerine, orman alanlarına ve dere yataklarına yapılan kaçak dökümleri idari yaptırıma konu olmadan önlemek. Geçen yıla göre oluşturulan belge sayısı 2832’den 4023’e çıktı. Bu artış, hafriyat kazı çalışmalarının kontrollü hâle geldiğinin en önemli göstergesi. Bu bağlamda sektör temsilcilerimizden ricamız herhangi bir kazı faaliyeti öncesinde mutlaka bizlerle iletişim kurarak ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemine’ kayıt olmaları ve tüm süreçlerini bu sistem üzerinden takip etmeleridir. Lütfen evlatlarımızın geleceğini düşünelim ve çevre konusunda daha hassas olalım” diye konuştu.