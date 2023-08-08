Erken saatlerde gerçekleşen trajik olayda, cenazeden dönen bir abi ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada, otomobilin hurdaya dönmesi sonucu 1'i ağır, toplamda 2 kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği bilgisi alındığında, A.G.A. tarafından kullanılan Fiat marka 34 GEA 757 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından yolun kenarındaki toprak zeminde sürüklendi. Bu korkunç süreçte, otomobil elektrik panosuna çarptıktan sonra savrularak otoyolda takla attı. Yaşanan feci kazada, sürücü A.G.A. ile abisi S.A. yaralanmaktan kurtulamadı.

Olay yerine gelen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdiği haber üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye taşındı. Ancak, otomobilin takla atması sırasında yola savrulan S.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Detaylara göre, TEM Otoyolu İstanbul istikameti, İzmit Bekirdere mevkiinde gerçekleşen olayda, A.G.A. ile S.A.'nın Sivas'ta bir cenazeye katıldıkları ve dönüş yolunda talihsiz kaza ile karşılaştıkları öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedenlerini aydınlatmak amacıyla ayrıntılı bir inceleme başlattı.