Çalışanların karşılaştığı yazılım ve donanım sorunlarına uzaktan teknik destek sunan Turkcell Global Bilgi’nin kurumsal müşterilerine sunduğu ‘Dijital Yardım Masası’ hizmetiyle; telekomünikasyondan üretime, sigortadan e-ticarete kadar pek çok farklı sektördeki firmalar iş süreçlerini hızlandırırken, maliyetlerini azaltıyor, iş verimliliğini artırıyor.

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, kurumsal müşterilerine sunduğu teknolojik hizmetlerden Dijital Yardım Masası’yla son kullanıcıların iş süreçlerinde yaşadığı sorunlara uzaktan çözüm desteği sunuyor. Kullanıcılara yurt içinde ve dışında uzaktan destek teknolojileri sunan ‘Dijital Yardım Masası’yla sorunlara az kişiyle daha kısa sürede müdahale ediliyor. Uzaktan çözüm teknolojisiyle ‘toplam çözüm bulma süresi’ yüzde 30’a varan oranda kısalıyor.

Çalışan ve müşteri memnuniyeti yüzde 90’a ulaştı

Yapılan açıklamaya göre, yaşanabilecek aksaklıklar Turkcell Global Bilgi’nin proaktif çözümleri ile önleniyor. Kullanıcının cihazına önceden kurulan otomasyon yazılım, sorunu kullanıcıdan daha önce görerek çözüme kavuşturuyor. Böylece çalışanın oluşan sorunlar nedeniyle iş süreçleri kesintiye uğramıyor ve bu durum müşterilerin ve çalışanların memnuniyetinin yüzde 90’a ulaşmasını sağlıyor.

Yazılı ve sesli kanallardan da ulaşılabilen Dijital Yardım Masası, yapay zekayla da etkileşim içinde çalışıyor. Sistemdeki robot yazışma uygulaması sayesinde; yazışma analiz ediliyor ve otomasyon üzerinden uygulamalara bağlanılarak insan eforu gerektirmeyen bir süreç yönetiliyor. Ayrıca dinleme özelliğine sahip ‘speech to text’ teknolojisiyle telefon yoluyla sisteme ulaşan kullanıcıyı, ilgili uygulamalara bağlayarak sorunu çözüyor. Dijital Yardım Masası’nda kullanıcılara mobil cihaz desteği de sunuluyor.

“Müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda yüzde 40 artırdık”

Sundukları Dijital Yardım Masası hizmetiyle ilgili konuşan Turkcell Global Bilgi Teknolojik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Arslan, “Dijitalleşmeyle ve uzaktan çalışmayla işler hızlanınca pek çok sektörde dijital teknik destek ve çözüm ortağı arayışı da arttı. Şirketler artan teknik destek ihtiyaçları için dijital çözümlere yaklaştı. Öte yandan zamanının kıymetini bilen çalışanlar ise; teknik sorunlardan doğabilecek performans kaybı yaşamak istemiyor, bu sorunları çabucak çözmek istiyorlar. Bu istek ve ihtiyaç, Turkcell Global Bilgi’nin ‘eşsiz dijital müşteri deneyimi yaşatmak’ vizyonuyla da birebir örtüşüyor. Bu vizyon ve güçlü bir dijital altyapıya sahip olmamızın da verdiği destek ile müşterilerimize çok kısa sürede çözümler sağlayan dijital hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan Dijital Yardım Masası hizmetimizle; müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda yüzde 40 arttırırken, iş süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlayarak hem operasyonel hem de ticari fayda sağladık” dedi.

“Müşterilerimizin dijitalleşme oranını yüzde 25 artırdık”

Sundukları dijital dönüşüm katkısı ile ilgili konuşan Arslan, “Dijital dönüşüm hedefi ile iş süreçlerinde yapay zekâ ve robot çözümler ile sadece ilk 6 ayda yüzde 25 oranında dijital dönüşüm gerçekleştirdik. Böylece hem çalışanlara kendilerini geliştirebileceği zaman hem de sıfır hatayı hedefleyen süreç işletme imkânı sağladık” dedi.

7 farklı ülkeye yerli teknolojik çözümler

“Yenilikçi teknolojilerinizle firmaların yerli çözümlere ulaşmasını sağlayarak ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz” diyen Arslan, Dijital Yardım Masası hizmetine yönelik artan taleple ilgili de şunları söyledi: “Yurt dışında ve yurt içinde telekomünikasyondan, üretime, tekstilden, medyaya kadar pek çok farklı sektörden firmaya Dijital Yardım Masası hizmetini uzaktan ve yerinde sağlıyoruz. Şu anda müşterilerimizin 7 farklı ülkedeki tüm çalışanlarının Dijital Yardım Masası hizmetimizle uzaktan, hızlı ve dijital çözüm almasını sağlıyoruz.”