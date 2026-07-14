Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Belçikalı yıldız futbolcu Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir uğraş verdiği bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar bonservisi Arsenal'de olan Leandro Trossard ile anlaşmaya vardı.

Kartal'ın, kulübü ve kendisiyle prensipte el sıkıştığı Trossard da İstanbul'a geldi.

Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Scouting Direktörü Eduard Graf ve Belçikalı orta sahayı taşıyan uçak saat 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Leandro Trossard, terminal çıkışında bulunan yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Karşılama inanılmaz'

Harika duygular hissettiğini belirterek sözlerine başlayan Trossard, 'Taraftarları gördüğüm için çok heyecanlıyım. Bu karşılama gerçekten inanılmaz. Bu yüzden çok mutluyum. Umarım taraftarlara bana gösterdikleri sevginin karşılığını sahada fazlasıyla verebilirim' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından kendisini bekleyen araca yönelen 31 yaşındaki oyuncu, taraftarlara 3'lü çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

Belçikalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.